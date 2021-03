STUDIU | Pandemia a avut un impact negativ asupra tratamentului cancerelor la copii

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra serviciilor medicale care trateaza cancerele la copii din intreaga lume, in special in tarile mai putin bogate, prin scaderea diagnosticarilor si chiar intreruperea tratamentelor, potrivit unui studiu publicat joi, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anunțat marți ca șansele ca pandemia de COVID-19 sa se incheie anul acesta sunt mici, relateaza dpa, citata de Agerpres . „Cred ca va fi foarte prematur si nerealist sa credem ca vom termina cu acest virus pana la sfarsitul anului”, a declarat Michael Ryan, directorul…

- Ce impact a avut un an de pandemie COVID-19 asupra romanilor? Un studiu realizat de IRES raspunde la aceasta intrebare. Sondajul IRES arata ca aproape unul din cinci romani s-a simțit singur in ultimul an, de cand a inceput pandemia. De asemenea, 54% au simțit nevoia de a contacta pe cineva drag, dupa…

- Un studiu facut la Spitalul de Copii din Philadelphia arata ca anticorpii care protejeaza impotriva coronavirusului sunt adesea transferati de la mama la sugar in timpul sarcinii, scrie Mediafax, care citeaza CNN.

- Anticorpii care ofera protectie impotriva COVID-19 sunt transferati de la mama la fat in timpul sarcinii intr-o proportie mare de cazuri, arata un studiu realizat la Spitalul de Copii din Philadelphia.

- World Vision Romania avertizeaza asupra pericolelor din online la care sunt expusi elevii in perioada pandemiei iar potrivit unui studiu realizat de organizatie, increderea acestora in parinti a scazut anul trecut, se simt singuri si unul din cinci copii afirma ca nu este sustinut

- Intr-un an cu totul și cu totul special, Gala ”Angelica Gherman” organizata de Asociația B-Right Media a fost la randul sau una aparte. Și asta nu neaparat prin formatul online din 2020, ci prin faptul ca premianții celei de-a opta ediții au fost in exclusivitate copii din ciclul primar.

- Pandemia COVID-19 a accelerat trecerea de la numerar la plațile digitale, iar ca urmare bancile sunt nevoite sa își modernizeze sistemele de plați, potrivit unui nou raport Accenture. Aproape 420 miliarde de tranzacții în valoare de 7 trilioane dolari vor trece de la numerar la carduri și…