Stiri pe aceeasi tema

- Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ, in contextul pandemiei de COVID-19, si ramane cu mult sub media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Astfel, conform unui raport al Comisiei Europene privind situatia sanatatii in Romania, speranta de viata in Romania este cu aproape sase ani…

- Chiar și inainte de apariția COVID-19, violența in familie era deja una dintre cele mai mari incalcari ale drepturilor omului. Post-ul Claudia Gilia, despre „pandemia din umbra”. Cum a afectat pandemia Covid-19 viața femeilor din intreaga lume apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aceleași doua categorii sociale se regasesc și in clasamentul persoanelor cel mai afectate din punct de vedere financiar de criza sanitara, potrivit unui amplu sondaj prezentat de publicația britanica The Guardian . Tinerii și femeile au avut cel mai mult de suferit din punct de vedere psihic și financiar…

- „Stimați” politicieni, ați scapat de inca o pensie „speciala”, așa cum va place sa ii spuneți.La 42 de ani, colegul nostru Venus Mustacila, șef de post in cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Caraș Severin a murit. A lasat in urma 2 copii care iși vor aminti de tatal lor doar din poze și din puținele…

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, trei tineri, in varsta de…

- Maria Buza a renunțat la traiul in București și a ales sa se mute la țara, acolo unde iși contruiește o casa. Actrița a povestit cum a schimbat-o pandemia și cum și-a reorganizat viața in ultima perioada. A vrut sa scape de agitația din Capitala, așa ca Maria Buza a luat decizia de a se muta la țara.…