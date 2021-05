Studiu: Orele lungi de muncă ucid sute de mii de oameni pe an Orele indelungate petrecute la locul de munca ucid sute de mii de oameni pe an, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Primul studiu global de acest tip a aratat ca aproximativ 700.000 de persoane au murit in 2016 din cauza accidentelor vasculare cerebrale și a bolilor de inima din cauza orelor lungi de la job, informeaza BBC . Potrivit raportului, cele mai afectate persoane au fost cele care locuiesc in Asia de Sud-Est si in regiunea Pacificului de Vest. OMS a mai spus ca acest lucru se poate agrava din cauza pandemiei coronavirusului. Cercetarea a constatat ca lucrul cu 55 de ore… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Munca de 55 de ore sau mai mult pe saptamana este un pericol grav pentru sanatate: creste riscul de deces cauzat de accidente vasculare cerebrale si boli cardiace, potrivit unui studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si al Organizatiei Internationale a Muncii (ILO). Acest prim studiu global…

- Peste 745.000 de oameni au murit in 2016 de boli cardiace si atacuri cerebrale, dupa ce au lucrat cel putin 55 de ore pe saptamana, arata un un studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si al Organizatiei Internationale a Muncii (ILO), informeaza Agerpres . OMS si ILO estimeaza ca 398.000 de…

- Numarul mare de ore de munca a dus la 745.000 de decese cauzate de accident vascular cerebral și boli de inima ischemice in 2016, o creștere de 29% fața de datele din 2000, conform ultimelor informații ale Organizației Mondiale a Sanatații și ale Organizației Internaționale a Muncii. Mai mult, numarul…

- Ziua Mondiala a Securitatii si Sanatatii la Locul de Munca este marcata in fiecare an pe data de 28 aprilie. Aceasta zi este celebrata de Organizatia Internationala a Muncii OIM inca din anul 1919.Scopul acestui eveniment este sa aduca in prim planul opiniei publice importanta activitatii de prevenire…

- Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca este marcata in intreaga lume la 28 aprilie și are menirea de a sensibiliza prevenirea accidentelor la locul de munca și a bolilor profesionale. Cu aceasta ocazie, Organizația Internaționala a Muncii subliniaza ca prioritatea tuturor celor implicați…

- Pandemia de coronavirus a determinat aproape 1 milion de romani plecați la munca in strainatate sa se intoarca inapoi in Romania. Intrebata cați romani s-au intors din strainatate din cauza pandemiei, Raluca Turcan, actual ministru al Muncii a spus: „Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA. ‘„Este dezamagitor, dar nu surprinzator”, a declarat din Geneva Tedros…