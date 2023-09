Stiri pe aceeasi tema

- Masina cu romani, in matsarier pe o autostrada din Italia. Trei romani care s-ar fi aflat in interiorul unui Jeep Renegade au fost surprinsi de un motociclist in timp ce goneau pe autostrada in marsarier, in tandem cu restul masinilor. La volanul masinii, care se afla pe centura ocolitoare a orasului…

- Un videoclip care a scandalizat Italia ii are protagoniști pe trei cetațeni romani, dintre care unul se afla la volanul mașinii de teren surprinsa in timp ce mergea in viteza, cu spatele, pe autostrada.

- Un nou studiu sugereaza ca mașinile ieftine din Romania pot fi mai susceptibile la fraudarea kilometrajului!Deși cumpararea unei mașini second hand este o varianta mai accesibila decat cumpararea unei mașini noi direct de la reprezentanța, sunt cazuri in care va puteți pomeni cu cheltuieli suplimentare.…

- Deși vara nu s-a incheiat, sezonul estival 2023 anunța record dupa record, pentru Revolut, in condițiile in care de la 1 mai pana la 20 august, clienții romani au utilizat serviciile sale in peste 220 de țari și teritorii. Potrivit datelor interne (agregate și anonimizate) analizate de banca digitala…

- Vacanța unei familii de romani stabiliți in Franța fost intrerupta violent, joi, pe o cale ferata din Brașov. Mașina in care se aflau a fost izbita de tren, iar trei adulți și doi copii sunt acum la spital. Intersecția cu calea ferata este semaforizata, insa martorii spun ca șoferul a ignorat atat culoarea…

- Doar o zi - atat a durat vacanța in Grecia care se anunța a fi perfecta pentru o familie de romani. Mașina le-a fost sparta și au ramas fara bani și acte. Proprietara crede ca a fost urmarita, și asta pentru ca, spune ea, toate lucrurile le-a pus intr-o geanta mica, pe care au ascuns-o sub scaunul mașinii,…

- Președintele raionului Edineț, Nicolai Melnic este acuzat ca ar agresat fizic o consiliera municipala, informeaza Nordnews . Diana Nistor a depus o plangere la poliție, fiind deschis un dosar penal in acest caz. De cealalta parte, Melnic neaga acuzațiile.

- Exista si romani care nu mai vor sa mearga in Bulgaria, in vacanta. S-au suparat pe asprimea Codului rutier pe care l-au implementat vecinii nostri de la sud de Dunare. Mașina unui turist din Tulcea, parcata langa un indicator din Nisipurile de Aur, a fost ridicata de pe strada. Ei vor sa inițieze un…