Studiu ONU: Barajele din ce în ce mai vechi, un risc în întreaga lume Pana in anul 2050, mai bine de jumatate din populația planetei va trai in raza a zeci de mii de baraje care se apropie de expirarea duratei lor de viața sau chiar au trecut-o, arata un raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU) prezentat in luna ianuarie și citat de Phys.org.Cea mai mare parte a celor 59.000 de mari baraje ale lumii a fost construita intre anii 1930 și 1970. Acestea au fost proiectate sa reziste intre 50 și 100 de ani, potrivit Institutului pentru Apa, Mediu și Sanatate din cadrul Universitații Națiunilor Unite. „Acesta este un risc global emergent la care nu suntem inca atenți”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul sanatatii din Italia a anunțat, vineri, ca din 16 mai va elimina obligativitatea efectuarii perioadei de carantina de cinci zile pentru persoanele provenite din Uniunea Europeana, Marea Britanie si Israel. Astfel, romanii care calatoresc in Italia nu vor mai trebui sa stea in carantina, informeaza…

- “Pandemia de COVID-19 a schimbat partial comportamentul consumatorilor din piata auto. O parte dintre acestia si-au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Desi tendinta catre masinile…

- Potrivit unui studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), aparitia mai multor variante ale coronavirusului in intreaga lume ridica intrebari oamenilor de știința, relateaza miercuri AFP, preluata de Agerpres . In clipa de fața, OMS ține sub observație șapte „variante de interes” ale coronavirusului,…

- Rusia si compania farmaceutica turca Viscoran Ilac au incheiat un acord de cooperare in vederea producerii vaccinului Sputnik V in Turcia, a anuntat luni Fondul rus de investitii directe (RDIF), care detine patentul productiei acestui vaccin anti-COVID-19, informeaza Agerpres . Pana in prezent, Viscoran…

- Pandemia a schimbat clasamentul celor mai mari economii din lume, dupa ce a trimis multe țari in cele mai grave recesiuni economice din istoria recenta, scrie CNBC. Statele Unite, China, Japonia și Germania ocupa in continuare primele patru poziții in clasamentul celor mai mari economii, dar…

- © Sputnik / Максим БогодвидPentru cați ani este asigurata Rusia cu petrol și gazeCHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Una dintre cele mai mari agenții analitice din lume a facut prognoza privind dezvoltarea lumii in 2021, in perioada de restabilire dupa criza cauzata de pandemia de coronavirus. Potrivit analiștilor…

- Pe masura ce guvernele fac eforturi pentru a limita raspandirea noilor tulpini din ce in ce mai contagioase ale virusului Covid-19, industria turismului spera la o redresare economica. Cu toate acestea, „permisele de calatorie” sau „pașapoartele de vaccin” nu sunt suficiente in relansarea turismului…

- Finlanda a fost desemnata vineri ”cea mai fericita tara din lume” - al patrulea an la rand -, devansand Danemarca, Elvetia si Islanda, intr-un clasament al fericirii, in care impactul pandemiei covid-19 este uimitor de contrastant si in care Europa domina in ”top 10”, iar Romania se afla pe locul…