- Inflația și prețul combustibililor au lovit și in prețurilor școlilor de șoferi, adica a cursurilor obligatorii pentru cei care vor permis de conducere. Datele adunate de platforma de anunțuri OLX arata ca prețul mediu pentru școala de șoferi s-a dublat fața de anul trecut, de la 2.168 lei pana la 4.883.…

- Puseele inflaționiste din ultimul an pot influența masiv sumele pe care romanii vor fi nevoiți sa le investeasca pentru școala de șoferi. Institutul Național de Statistica a raportat creșteri de +28,85% la combustibil, in septembrie 2022 fața de septembrie 2021. De asemenea, serviciile au fost mai scumpe…

- Categoriile de persoane greu angajabile, pe care le putem identifica si descrie cu ajutorul datelor statistice sunt urmatoarele: tinerii, in special cu nivel scazut de educatie, care provin din mediul rural; tinerii care nu muncesc, nu invata, nu urmeaza vreo forma de pregatire profesionala (NEETs);…

- Comunicat de presa: Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistica (INS), in primele opt luni din 2022, Romania a importat 337.400 tep carbune net, cu 13,5% mai mult fața de cantitatea importata anul trecut in același interval. INS arata totodata și o creștere de 1,7% a producției de…

- Ovidiu Puiu: Tranziție justa inseamna trecere la ceva mai bun, nu condamnare la saracie energetica! Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistica (INS), in primele opt luni din 2022, Romania a importat 337.400 tep carbune net, cu 13,5% mai mult fața de cantitatea importata anul trecut…

- Social A fost lansat Programul de testare a hepatitelor virale in județul Teleorman / LISTA medicilor de familie afiliați septembrie 20, 2022 12:46 Cel mai amplu program de screening pentru depistarea hepatitelor virale din Romania a fost lansat marți in județul Teleorman. Campania de testare se…

- ”In primele 7 luni din 2022, 5.907.100 de turisti au ales sa isi petreaca vacantele in Romania. Astfel, a fost inregistrata o crestere a numarului de vizitatori cu 25,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, atunci cand in tara noastra au sosit si s-au cazat in structurile de primire turistica 4.707.900…

- 14 bazine hidrografice sunt vizate de doua avertizari Cod galben și portocaliu de inundații. Rauri din Argeș, Caras-Severin, Timis, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Dolj, Sibiu, Valcea, si Olt sunt sub Cod portocaliu de duminica ora 6.00 pana luni ora 12.00. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…