Stiri pe aceeasi tema

- Studiu CBRE – Sectorul spațiilor logistice și industriale va juca un rol esențial in producția de energie solara, in condițiile in care, pana in 2030, mai mult de jumatate din aceasta va fi generata de panourile fotovoltaice montate pe acoperișurile unitaților logistice, potrivit unui studiu CBRE, lider…

- Companiile europene ar putea genera venituri suplimentare de pana la 3,2 trilioane de dolari pana in 2024 daca vor reusi sa reduca deficitul tehnologic fata de companiile din America de Nord, potrivit unui studiu realizat de Accenture. Doar 14% dintre membrii consiliilor de administratie ale companiilor…

- Courtney McMillian, care a supervizat programele de beneficii pentru angajatii Twitter in calitate de “sefa a recompenselor totale” inainte de a fi concediata in ianuarie, a depus actiunea colectiva propusa la tribunalul federal din San Francisco. McMillian sustine ca, in cadrul unui plan de indemnizatie…

- Carlsberg, producatorul de bere occidental cel mai expus Rusiei, a declarat anul trecut ca se asteapta la o reducere a valorii activelor sale cu aproximativ 9,9 miliarde de coroane daneze (1,45 miliarde de dolari), in urma vanzarii afacerii ruse, care a venit ca rezultat direct al invaziei Ucrainei.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri Rusia ca este ''o putere de destabilizare a Africii'' si si-a exprimat regretul ca deciziile Moscovei ''nu joaca un rol benefic pentru comunitatea internationala'', informeaza AFP si Reuters, scrie Agerpres.'Este o putere de destabilizare a Africii,…

- Designerii si marcile rusesti ajuta sectorul de retail din Rusia sa-si revina treptat, dupa 15 luni turbulente de inchideri de magazine si scadere a cererii, noi marci acoperind golul lasat de rivalii straini si cumparatorii care incep sa revina, transmite Reuters.Sute de comercianti cu amanuntul…

- STUDIU: Animalele prezinta un risc mai mare de extinctie in China decat in alte tari ale lumii.Animalele prezinta un risc mult mai mare de extinctie in China decat in alte tari, in contextul in care habitatele lor sunt amenintate de urbanizare si de expansiunea activitatilor umane, potrivit unei…

- O astfel de comanda, daca ar fi confirmata, ar fi cea mai mare efectuata vreodata de o singura companie aeriana, eclipsand o comanda record a Air India pentru 470 de avioane Airbus si Boeing, plasata in decembrie, dar comentariile sale au luat prin surprindere unele surse din industrie si analisti.…