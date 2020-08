Studiu: O treime dintre persoanele cu COVID-19 au mințit că nu au simptome Potrivit cercetatorilor canadieni, o treime din persoanele infectate cu noul coronavirus mint atunci cand vine vorba de simptome. In urma unei investigați facute de cercetatorii canadieni, care au intervievat 451 de persoane infectate, cu varste cuprinse intre 20 si 82 de ani, a reieșit ca 34% dintre persoanele care au avut boala au negat ca ar fi avut simptome, iar 55% au recunoscut ca au ascuns la un moment dat ca de fapt au avut simptome. De asemenea, un sfert dintre ei n-au spus adevarul cu privire la respectarea regulilor de igiena. Se pare ca toate aceste persoane care nu au vrut sa recunoasca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

