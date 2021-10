STUDIU. O simplă respiraţie poate transmite tuberculoza Aceasta dezbatere aminteste de cea care a animat oamenii de stiinta la inceputul pandemiei de COVID-19: daca se confirma ipoteza transmiterii tuberculozei prin respiratie, aceasta inseamna ca tratarea persoanelor care au dezvoltat deja simptomele este insuficienta pentru a bloca raspandirea bolii.Intr-adevar, "acest lucru lasa loc pentru o transmitere ne-neglijabila inainte ca persoanele infectate sa fie tratate", a declarat pentru AFP Ryan Dinkele, unul dintre autorii studiului, de la Universitatea din Cape Town (Africa de Sud).Potrivit acestuia, o noua abordare in lupta impotriva bolii ar consta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea anti-Covid reduce cu 90% riscul de spitalizare și deces. Studiu realizat de cercetatorii francezi Vaccinarea anti-Covid reduce cu 90% riscul de spitalizare și deces. Studiu realizat de cercetatorii francezi Vaccinarea anti-Covid reduce cu 90% riscul de spitalizare și deces, fiind eficienta…

- Cercetatorii francezi de la Universitatea din Paris au descoperit cauza care ii face pe aproximativ 30% dintre pacientii de COVID-19 sa aiba dureri ingrozitoare de picioare si sa sufere de degete rosii, umflate si inflamate.

- Un tratament pentru Covid-19 derivat de la o lama botezata Fifi arata „un potential important” in faza incipienta de testare, informeaza BBC, potrivit News.ro. Este vorba despre un tratament pe baza de „nanocorpi”, o versiune mai simpla și mai mica a anticorpilor, pe care lamele si camilele ii produc…

- „Transmiterea variantei Delta de coronavirus este similara cu transmiterea bolilor copilariei, precum pojar, varsat de vant”, a anunțat Valeriu Gheorghița, marți, la conferința saptamanala pentru situația COVID-19 și a vaccinarii in Romania.„Varianta Delta este dominanta. Unul din doi romani nu are…

- La studiu au participat aproximativ 1.600 de angajați sanitari din Belgia, carora le-au fost prelevate mostre de sange la 6-10 saptamani dupa vaccinare. Inainte de a se imuniza, aceștia nu au avut Covid-19. In medie, nivelul de anticorpi in randul celor imunizați cu schema completa a vaccinului Moderna…

- Imunitatea dobandita dupa infectarea cu Covid-19 este superioara imunitații dobandite in urma vaccinarii: Studiu Imunitatea dobandita dupa infectarea cu SARS-CoV-2 este superioara imunitații dobandite in urma vaccinarii cu Pfizer, au constatat cercetatorii israelieni, in urma unui studiu, scrie unherd.com.…

- Varianta Lambda, din America de Sud, va deveni cea mai periculoasa tulpina a Covid-19: STUDIU Tulpina Lambda a noului coronavirus, depistata in cursul anului trecut in Peru si raspandita in prezent in 40 de tari, este extrem de infectioasa si mai rezistenta la vaccinurile anti-COVID-19 decat versiunea…

- Un studiu britanic, desfasurat la scara mare, arata ca simptomele raportate de persoanele vaccinate si infectate cu SARS-CoV-2 difera usor de cele ale persoanelor infectate, dar care nu au fost vaccinate. Studiul se bazeaza pe datele furnizate de o aplicatie, care a fost dezvoltata de o companie de…