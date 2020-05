Stiri pe aceeasi tema

- Una din 5 persoane infectate cu noul coronavirus nu prezinta vreun simptom al bolii, conform concluziilor unui studiu realizat intr-unul dintre principalele focare ale pandemiei din Germania si dat publicitatii luni, transmite Agerpres , cu referire la AFP.

- Cercetari recente din Germania și Italia sugereaza ca fotbalistii si sportivii in general se confrunta cu un risc special daca plamanii lor sunt infectati cu coronavirus, ceea ce ridica intrebari majore privind reluarea prematura a competitiilor.

- Un studiu realizat de cercetatorii unei universitați din Germania arata ca doar 6% din persoanele infectate cu Covid-19 sunt depistate, restul cazurilor nefiind cunoscute și raportate. Prin urmare, numarul real al persoanelor infectate de pe intregul glob ar fi de zeci de milioane. ...

- La data de 7 aprilie 2020, in orașul Ocna Mureș sunt 74 de persoane aflate in izolare la domiciliu, o persoana se afla in carantina și doua persoane sunt confirmate pozitiv. De asemenea, cinci șoferi de TIR se afla in autoizolare, iar o familie aflata in izolare prezinta simptome. ”Exceptand aceasta…

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…

- Coronavirus, primele semne: „Aceste simptome apar imediat dupa infectare” Exista numeroase informații cu privire la contagierea cu coronavirus, iar specialistii ne spun primele semne la care sa fim atenti. CORONAVIRUS: In general se știe ca se manifesta „ca o gripa”, cu febra, tuse, greutați de respirație.…