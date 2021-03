Acesta este al doilea studiu larg, de stadiu tarziu, care arata ca terapia care consta in combinarea a doi anticorpi, bamlanivimab si etesevimab, este eficace in tratarea cazurilor usoare si moderate de Covid-19. Studiul anterior, care a publicat date in ianuarie, a utilizat o doza mai mare a medicamentelor si a redus riscul de spitalizare cu 70%. ”Ma astept ca aceste date sa continue sa duca la o utilizare mai mare a anticorpilor. Exista putine alte boli la care avem medicamente care sa ofere un beneficiu atat de mare”, a declarat Daniel Skovronsky, director stiintific la Eli Lilly. Autoritatile…