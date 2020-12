Studiu: Numărul persoanelor infectate cu Covid-19 din Wuhan este de 10 ori mai mare decât cel anunțat în bilanțul oficial Numarul oamenilor infectați cu Covid-19 in Wuhan, epicentrul pandemiei, ar fi de zece ori mai mare decat bilanțul oficial raportat de oficialii de la Beijing, arata un studiu realizat de Centrul chinez pentru controlul și prevenirea bolilor. Virusul Sars-Cov-2 a aparut, in urma cu un an, in Wuha. Ulterior, orașul a fost plasat in carantina timp de 76 de zile. Potrivit testelor serologice realizate in aprilie, dupa perioada de varf a epidemiei, 4,43% dintre locuitorii din Wuhan prezentau anticorpi, ceea ce inseamna ca organismul lor reactionase la prezenta virusului. Raportat la numarul de locuitori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

