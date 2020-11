Studiu: Nouă din zece angajatori apreciază angajaţii cu reputaţie personală puternică Noua din zece (90%) angajatori acorda o importanta deosebita angajatilor cu branduri personale puternice, iar intr-o pondere similara angajatii romani cu varste intre 25 si 45 ani considera ca reputatia personala ii ajuta sa obtina un loc de munca mai bun, arata datele extrase dintr-un studiu realizat de initiatorii unui proiect de learning privind reputatia personala.



Conform specialistilor de la BrandingUp, cu toate ca acordul asupra importantei reputatiei personale a fost majoritar, 69,4% dintre respondenti spun ca nu au investit inca in constructia unui brand personal.



