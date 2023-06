STUDIU: Nivelul de stres al primatelor scade atunci când sunt eliberate în sălbăticie STUDIU: Nivelul de stres al primatelor scade atunci cand sunt eliberate in salbaticie. Experti in fauna salbatica au dovedit pentru prima data ca reintroducerea treptata a primatelor in salbaticie le imbunatateste starea de bine, relateaza dpa joi. CITESTE SI Moscova nu a reușit sa schimbe Puterea la Chișinau. Testul suprem va fi la toamna 12:19 105 BREAKING NEWS Atac șocant in Franța: Bilantul a crescut la noua persoane ranite, dintre care opt sunt copii / UPDATE 12:12 3455 Ipoteza care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

