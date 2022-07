Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii informeaza marti ca un nou caz de variola maimutei a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat cu varsta de 22 de ani din Bucuresti, precizeaza Ministrul Sanatatii. Conform sursei citate, starea lui de sanatate este buna si se afla in izolare in spital.Pana in prezent,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a dat publicitații un raport cu cazurile confirmate de variola maimuței de la inceputul anului și pana in prezent. De la ultima informare a OMS din 17 iunie, au fost raportate 1310 cazuri noi și opt țari noi au raportat cazuri. Majoritatea cazurilor confirmate de laborator…

- Numarul cazurilor de variola maimutei din Italia a crescut la 71, a anuntat vineri Giovanni Rezza, inalt oficial in ministerul italian al Sanatatii, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Sanatatii anunta al treilea caz de variola maimutei diagnosticat in Romania. Intre timp, Uniunea Europeana comanda vaccinul pentru toate tarile membre. Asta si in contextul in care OMS anunta ca focarul este neobisnuit si ingrijorator