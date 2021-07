Studiu: Monitorizarea stării de sănătate cu ajutorul smartphone-urilor, un fenomen tot mai răspândit printre români Monitorizarea zilnica a sanatații a devenit mult mai facila prin intermediul tehnologiei, mai exact al smartphone-urilor și al brațarilor sau telefoanelor smart. Un studiu realizat de Oppo, unui dintre producatorii principali din lume in acest domeniu, a anunțat rezultatele unui studiu care arata contribuția dispozitivelor smart in reducerea efectului de anxietate cauzat de pandemiei in randul romanilor. Potrivit acestui studiu, 56% dintre participanți au admis ca monitorizarea starii de sanatate cu ajutorul tehnologiei i-a ajutat sa depașeasca mai ușor anxietatea generata de situația medicala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

