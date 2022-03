Studiu: Modificări în creierul unor pacienți decedați de Covid-19 asemănătoare celor ale pacienților cu boala Alzheimer Cercetatorii au constatat ca modificarile moleculare din creierul pacienților decedați de Covid-19 sunt asemanatoare celor ale pacienților afectați de boala Alzheimer. Daca unii bolnavi de Covid-19 se refac rapid dupa boala, alți raman cu sechele multe luni, chiar ani. Dupa apariția acestei pandemii, numeroase studii au evidențiat impactul virusului asupra multor organe, inclusiv asupra creierului. Infecția Covid-19 ar putea expune pacienții unor simptome asemanatoare celor ale bolii Alzheimer, ca tulburari de memorie, ”ceața” cerebrala, precizeaza un recent studiu efectuat pe zece pacienți decedați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

