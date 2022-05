Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a semanat aproximativ 7 milioane de hectare de culturi de primavara pana la momentul actual in 2022, cu 25-30% mai putin decat in aceeasi perioada in 2021, si a exportat 1,090 milioane de tone de cereale in aprilie, a declarat, luni, ministrul ucrainean al Agriculturii

- Ar putea parea ciudat in timpul unei pandemii care a ucis milioane de persoane si a bulversat intreaga lume, dar un anumit tip de virus, bacteriofagul, ar putea salva la fel de multe vieti, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Una din 13 persoane din Marea Britanie are coronavirus, potrivit ultimelor estimari ale Oficiului Național de Statistica (ONS). Aceasta inseamna 4,9 milioane de persoane bolnave, in creștere fața de 4,3 milioane de persoane in saptamana precedenta. Oficialii ONS spun ca acesta este cel mai mare numar…

- Mai mult de jumatate din totalul copiilor din Ucraina au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele pentru a evita lipsa de siguranta si luptele armate declansate dupa invazia rusa din 24 februarie, au anuntat joi reprezentantii UNICEF.

- Guvernul a aprobat masurile de sprijin ca urmare a cresterii preturilor la energie si gaze naturale, a anuntat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie…

- Protestele au izbucnit in sudul sarac al Irakului din cauza creșterii prețurilor la alimente pe care oficialii au atribuit-o conflictului din Ucraina. Rusia și Ucraina sunt mari producatori de grau și ulei de floarea soarelui, marfuri importate in mare masura de țarile din Orientul Mijlociu, relateaza…

- In pofida razboiului cu Rusia, cantitati mari de ajutoare de prima necesitate au ajuns in Ucraina, potrivit cifrelor oficiale, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Turismul ar putea atrage in acest an un capital care poate varia intre 300 si 500 milioane euro, ca urmare a introducerii voucherelor de vacanta, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, informeaza AGERPRES . „In cursul lunii decembrie, a fost adoptata acea ordonanta…