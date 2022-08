Stiri pe aceeasi tema

- Un razboi nuclear ar perturba atat de mult clima Pamantului incat miliarde de oameni ar putea muri de foame, dupa cum o arata cel mai extins studiu al fenomenului de „iarna nucleara” realizat vreodata, informeaza Science, potrivit digi24.ro. Cu toate ca efectele exacte raman neclare, descoperirea evidențiaza…

- Un razboi nuclear ar perturba atat de mult clima Pamantului incat miliarde de oameni ar putea muri de foame, dupa cum o arata cel mai extins studiu al fenomenului de „iarna nucleara” realizat vreodata, informeaza Science. Cu toate ca efectele exacte raman neclare, descoperirea evidențiaza pericolele…

- Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au perindat in masa pe Coasta de Azur in plin razboi cu Rusia. Unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, are iahtul in valoare de 113 milioane de dolari in largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym…

- O mina de razboi a explodat pe litoralul din Odesa. In urma exploziei, doi oameni au murit și alți doi au fost raniți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Populația lumii o sa depașeasca pragul de 8 miliarde de oameni. Care este data la care se preconizeaza schimbarea Populația lumii o sa depașeasca pragul de 8 miliarde de oameni. Care este data la care se preconizeaza schimbarea Un nou raport publicat de catre Organizația Națiunilor Unite arata faptul…

- Este considerat de Politie ca fiind cel mai grav accident produs pana acum pe Autostrada Soarelui. Patru morti, 57 de raniti, 30 de masini implicate, este bilantul acestui accident rutier. Judecatorii au dat verdictul.

- Milioane de oameni ar putea muri de foame din cauza blocarii de catre Rusia a porturilor ucrainene de la Marea Neagra, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski in timp ce s-a adresat evenimentului Galei Time100 miercuri (8 iunie) seara tarziu. Avertizand ca lumea se afla in pragul unei „crize…

- Armata rusa incearca cu orice preț sa cucereasca intreaga regiune Lugansk, din Donbas. Și-a intensificat ofensiva cu scopul de a „distruge totul”, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Rușii și-au aruncat acolo toate forțele pe care le mai au. In regiunea Luhansk, rușii avanseaza din toate…