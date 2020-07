Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai mare supramortalitate inregistrata in Europa de la inceputul pandemiei declansate de noul coronavirus, in timp ce alte tari, precum Spania, au cunoscut varfuri mai marcate si mai localizate, a raportat joi un studiu britanic realizat pe 21 de

- Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai mare supramortalitate inregistrata in Europa de la inceputul pandemiei declansate de noul coronavirus, in timp ce alte tari, precum Spania, au cunoscut varfuri mai marcate si mai localizate, a raportat joi un studiu britanic realizat pe 21 de

- Pandemia de COVID-19 a atins in Europa un varf al „supramortalitatii” de 50% de decese de la sfarsitul lui martie si pana la inceputul lui mai, potrivit unor date ale Institutul National francez de Statistica si Studii Economice (INSEE), care arata ca Spania, Belgia si Italia au fost cele mai afectate,…

- Airbus a anuntat marti ca va concedia aproximativ 15.000 de locuri de munca, inclusiv 900 de posturi prevazute deja in Germania, afirmand ca este in joc viitorul sau, dupa ce pandemia de coronavirus a zguduit industria calatoriilor aeriene, transmite Reuters, conform news.ro.Cel mai mare grup…

- Aproape 43.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Regatul Unit, potrivit unor date publicate marti de Oficiul National britanic de Statistica (ONS), unul dintre cele mai mari bilanturi in Europa, care ridica intrebari in regat despre gestionarea pandemiei de catre premierul

- Rusia continua sa șocheze prin evoluția in pandemia de coronavirus, depașind zi dupa zi recorduri negative. Dupa ce timp de mai bine de trei luni nu aparea in niciun top privind numarul de cazuri inregistrate, in doar cateva zile a depașit toate țarile greu incercate din Europa, Italia, Spania, Marea…

- Aproximativ 136.000 de persoane din Anglia sunt infectate cu COVID-19, conform rezultatelor preliminare ale primului studiu pe scara larga privind raspandirea bolii efectuat in Marea Britanie, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 53: Orban cumpara presa cu…

- Mai mult de 32.000 de oameni au murit in Marea Britanie avand suspiciunea de COVID-19, cel mai sever bilant raportat pana acum in Europa, potrivit datelor publicate marti, transmite Reuters. Conform Oficiului National de Statistica, in Anglia si Tara Galillor s-au inregistrat, pana la 24 aprilie,…