- Huawei Consumer Group a anunțat astazi lansarea pe piața din Romania a periuței electrice Leboo Smart Sonic, o periuța ce imbina tehnologie Internet of Things și Big Data, iar prin intermediul smartphone-ului sau a tabletei te asiguri ca ai curațat intreaga suprafața a danturii la o intensitate potrivita.…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat marți ca nu exista motiv mai bun pentru demisia ministrului Finanțelor decat suspendarea deductibilitații cheltuielilor cu educatia timpurie, respectiv 1500 de lei pentru crese sau gradinite. „Domnule, sincer, eu nu vad mai bun motiv de demisie sau…

- „In Primaria Generala salariul unui director este de aproximativ de 2.700 de euro in mana. Am vrut sa aduc un director pe zona de investiții și care nu a venit la banii aștia, el in privat caștiga 7000 – 8000 de euro”, a declarat primarul general. Romania, in stare de alerta. Din aceasta seara nu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi pentru Hotnews.ro ca se vor organiza mai intai concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli, ideal inainte de vacanța de vara, și abia apoi cele pentru ocuparea posturilor de inspectori școlari. Ministrul a precizat ca inainte de a…

- In ultima perioada, Poliția Romana a primit mai multe sesizari referitoare la apariția, in mediul online, a unor pagini de phishing, care imitau site-uri de internet banking ale unor banci din Romania. Campania de phishing menționata este caracterizata de promovarea paginilor clonate, care imita foarte…

- Elevii care urmeaza școala profesionala au posibilitatea sa continue studiile liceale la seral. Ei incep insa studiile liceale cu clasa XI-a, semestrul al doilea. Practic, intre studiile profesionale și cele liceale intervine o pauza de mai bine de șase luni. Managerii spun ca in aceasta pauza o parte…

- Ministerul Educației a aprobat ca in clasa a IX-a in anul școlar urmator efectivele sa fie de 24 de elevi, in loc de 28 de elevi. Reducerea efectivelor nu va duce insa la evitarea restructurarilor din invațamantul preuniversitar. Calculele se reiau in aceasta saptamana. Managerii spun ca pentru a avea…

- Pe 9 ianuarie, au expirat mandatele a aproximativ 8.000 de directori si directori adjuncti de scoli din invatamantul preuniversitar din Romania. Situatia a venit intr-un moment nepotrivit, in primul rand din cauza pandemiei, dar si pentru ca acest lucru a avut loc in plin semestru scolar.