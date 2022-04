”Mai mult de jumatate (54%) dintre companiile locale intentioneaza sa-si reduca emisiile de carbon”, conform celei mai recente editii a studiului Deloitte CFO Survey Romania, desfasurat in randul a peste 100 de directori financiari din Romania. Aproape un sfert dintre companiile participante la studiu (24%) intentioneaza sa-si reduca emisiile cu 50% sau mai mult, in timp ce 16% au in plan reduceri de pana la 50%, iar 14% si-au stabilit obiective si mai ambitioase, de zero emisii nete. Aceste procente plaseaza Romania peste media Europei Centrale, unde doar 41% dintre companiile situate in cele…