- Datele statistice furnizate de tari grav afectate de pandemia de COVID-19, precum Marea Britanie, Italia si Statele Unite, sugereaza ca zonele insorite "sunt asociate cu mai putine decese provocate de COVID-19", potrivit cercetatorilor de la Universitatea Edinburgh, relateaza DPA. Autorii noului studiu,…

- Mesajul DSU vine in urma protestelor din ultimele doua zile dupa ce duminca, 28 martie 2021, au intrat in vigoare restricții dure de circulație pe timp de noapte. Proteste anti-restricții. Regulile in pandemie, SFIDATE de mii de romani - Tensiuni in Piața Victoriei: maști ARSE, petarde și sticle aruncate…

- Vaccinarea a inceput sa dea roade in Statele Unite. In caminele de batrani, cazurile au scazut cu 96%. Rezultate la fel de bune au avut si Israel si Marea Britanie. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca…

- In aceste condiții, Novavax urmeaza sa depuna in viitorul apropiat o cerere de autorizare de urgenta, in special in Marea Britanie, unde Novavax a anuntat deja ca va solicita autorizarea la inceputul celui de-al doilea trimestru al acestui an. Compania americana de biotehnologie Novavax a confirmat…

- Majoritatea deceselor inregistrate din cauza COVID-19 la nivel mondial au avut loc in țari in care numeroase persoane sunt obeze, rata deceselor fiind de 10 ori mai mare in statele in care cel puțin 50% din adulți sunt supraponderali, arata un studiu global publicat joi și citat The Guardian . Raportul…

- Numarul global de infectii cu virusul SARS-CoV-2 a scazut constant de la inceputul anului pana acum, de la 5 milioane de cazuri pe saptamana, la 2,5 milioane in prezent, noteaza Mediafax. Declinul a fost accentuat in tarile care au simtit din plin impactul pandemiei, precum Statele Unite,…

- Numarul total al infectiilor cu SARS-CoV-2 a depasit, la nivel mondial, 90 de milioane, iar in decurs de un au fost inregistrate aproximativ 2 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Potrivit universitatii americane, pana la 11 ianuarie 2021, au fost inregistrate…