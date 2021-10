Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea semnificativa a prețurilor pune presiune tot mai mare pe banii romanilor. Printre cei mai afectați de efectele inflației se afla mare parte din cei 1,43 milioane de romani care au credite la banca. Pentru ei urmeaza o adevarata curba de sacrificiu. Vor trebui sa aleaga ce platesc mai intai…

- Vaccinurile anti-COVID previn cu peste 90% riscul unor forme grave ale bolii și chiar decesul - este concluzia celui mai mare studiu de pana acum, realizat in Franța, și care a implicat 22 de milioane de oameni.

- Guvernul a suplimentat cu peste 500 milioane euro fondurile nerambursabile destinate investitiilor, ce pot fi obtinute prin ajutorul de stat reglementat de HG 807/2014, care sustine proiectele ce vizeaza dezvoltarea sau cresterea productiei pentru majoritatea companiilor si sectoarelor din economia…

- Deputatul PSD Marius Budai critica Guvernul pentru ca nu a marit punctul de pensie la 1.875 lei, potrivit legii: „Consecința este aceea ca milioane de parinți și bunici continua sa traiasca la limita saraciei, in vreme ce prețurile cresc galopant, in special cele la energie”. „Inca o zi neagra…

- Piața locala de pavele și borduri va raporta un avans cu cca. 3% in 2021, pana la cca. 165 milioane de euro, comparativ cu anul precedent, fiind puternic impactata de creșterile de prețuri ale materiei prime și energiei, potrivit companiei Symmetrica, informeaza Mediafax. Anul trecut piața…

- Cea mai importanta masura din programul de tranzitie sM 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" are alocata o suma de 760 de milioane de euro si va fi lansata in luna septembrie, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Adrian Oros, mentionand ca beneficiari vor fi doar fermierii care doresc sa…

- Romania are planificate investitii de 400 milioane de euro in proiecte de digitalizare a sistemului de sanatate, prin intermediul fondurilor provenite prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sustin reprezentantii Horvath, companie internationala de consultanta in management.…

- Programului Operational Regional are doua categorii principale de beneficiari: autoritatile locale si firmele (IMM). La acestea se adauga lacasuri de cult, autoritati centrale, spitale, precum si unele directii si institutii deconcentrate. Cele mai mari proiecte sunt implementate de catre autoritati…