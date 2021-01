Stiri pe aceeasi tema

- Liderii de afaceri europeni se așteapta sa revina la valorile de dinainte de criza in aproximativ 18 luni și doar o treime (32%) dintre companiile europene estimeaza o creștere a profitabilitații in urmatoarele 12 luni, conform unui nou raport Accenture (NYSE: ACN). Raportul “ The European Double…

- Romania va avea la dispoziție un buget total de 100 miliarde euro in exercițiul de finanțare europeana 2021-2027, dintre care 79,9 miliarde euro fonduri europene nerambursabile repartizate in numai puțin de 9 programe operaționale pe mai multe sectoare cheie ale economiei, cat și un buget de circa 20…

- Criza sociala pe fondul pandemiei, pe termen scurt, un colaps financiar pe termen mediu și, pe termen lung, conflicte cu arme de distrugere în masa pe fondul schimbarilor climatice: iata ce îngrijoreaza elita economica mondiala, potrivit unui sondaj realizat de Forumul de la Davos și publicat…

- Liderii partidelor de extrema dreapta din Europa condamna violențele din SUA, dupa asaltul asupra Capitoliului, in ziua confirmarii in Congres a victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, dar nu il considera pe președintele in exercițiu Donald Trump vinovat, ci doar o victima a propriilor simpatizanți…

- Companiile din zona euro se asteapta sa iasa din pandemie mai eficiente, gratie unei utilizari sporite a tehnologiilor digitale si a muncii la distanta, arata rezultatele unui sondaj publicat luni de Banca Centrala Europeana (BCE), informeaza Reuters. Pandemia de COVID-19 a provocat cea mai…

- Atunci cand se compara cu asteptarile antreprenorilor europeni dupa criza financiara din 2008 (EES2009-2010) sau criza datoriilor europene (EES2013), indicii EES actuali arata ca firmele vad anul viitor cel putin la fel de pesimist, daca nu chiar mai pesimist. Asociatia Camerelor Europene de Comert…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca a discutat cu liderii europeni despre o strategie de inchidere a granițelor in Europa, iar ulterior se vor intalni miniștrii sanatații și de externe pentru a pune la punct modul in care se va petrece intregul proces.Citește și: Ludovic Orban recunoaște…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspandirii coronavirusului, pe care le-a numit "draconice", avertizand ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia, relateaza…