Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au studiat posibilitatea mai multor cauze, pe care treptat le-au restrans, fiind in prezent in faza apropierii de una care ar putea fi la originea acestei boli cu impact asupra copiilor. Astfel, aceasta forma de hepatita ar putea fi consecința unei co-infecții intre Covid-19 și adenovirus.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca au fost identificate 348 de cazuri probabile de hepatita de cauza necunoscuta și pentru a explica originea acestei boli atenția este concentrata mai mult pe ipoteza unui adenovirus, dar nu este exclusa legatura cu Covid-19. Potrivit OMS, aceste cazuri…

- Din Australia vine primul studiu științific care a identificat 85 de proteine implicate in formele grave de Covid-19 la copii, anunța The Guardian. O echipa de cercetatori australieni dau asigurari ca au gasit raspunsul la intrebarea de ce unii copii fac forme grave de Covid-19 și in curand ei vor putea…

- „Adenovirusurile sunt o grupa mare de virusuri pe care noi le avem și le putem avea in orice perioada a vieții noastre. Cel mai mult le au copilașii, cei pana la 5, 6 ani, care au și o imunitate scazuta. Virusul la ei se manifesta mai pregnant. Sunt șase clase de adenovirusuri, iar acest adenovirus…

- Primul studiu in cadrul caruia voluntarii au fost expuși in mod deliberat la coronavirus a constatat ca simptomele nu au niciun efect asupra probabilitații ca o persoana infectata sa transmita boala altora, relateaza Reuters.

- Primul test in cadrul caruia voluntarii au fost expuși in mod deliberat la coronavirus a constatat ca simptomele nu au niciun efect asupra probabilitații ca o persoana infectata sa transmita boala altora, relateaza Reuters.

- In perioada 2020 și sfarșitului lui 2021, pandemia de Covid-19 a provocat, oficial, de 5,9 milioane de decese. Totuși, un studiu, publicat in revista ”The Lancet” sugereaza o alta cifra. In timp ce registrele oficiale privind decesele legate de Covid-19 arata ca, intre 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie…

- Un studiu recent a analizat peste 3000 de proteine pentru a identifica anume care dintre acestea sint legate cauzal de formele severe de COVID-19. Potrivit EurekAlert, acesta este primul studiu care ia in calcul un numar atit de mare de proteine in conexiune cu virusul COVID-19. Descoperirile pot constitui…