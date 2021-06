Un studiu realizat de Universitatea Montreal arata ca lecturile scolare indeparteaza copiii de citit, pentru ca ei nu inteleg lecturile obligatorii din programa scolara.

Elevii nu inteleg mereu ce citesc si au preferinte diferite de lectura, fata de cele obligatorii din programa scolara. Un studiu realizat de cercetatorii Universitatii Montreal arata ca lecturile scolare ii pot indeparta de citit, potrivit mediafax.ro.

Stefan este elev in clasa a VIII-a in Constanta. Acesta spune ca e atras de cartile de istorie in timpul liber, insa nu ii plac lecturile obligatorii de la scoala.…