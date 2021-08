Studiu: La 6 luni după vaccinarea cu Pfizer nivelul anticorpilor scade Un nou studiu privind titrul de anticorpi pe care il au persoanele vaccinate anti-COVID arata ca la sase luni dupa doza de rapel cu vaccinul produs de compania Pfizer raspunsul imun post vaccin ramane puternic, eficienta vaccinului fiind in continuare la un nivel ridicat. Persoanele care au trecut prin boala si au primit si dozele de vaccin mentin un nivel al anticorpilor mai ridicat decat cele care nu au avut infectia si care s-au imunizat doar prin vaccinare. „Chiar si la 6 luni de la vaccin, raspunsul imun ramane puternic. 82% dintre participanti au pastrat un titru de anticorpi neutralizanti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

