Studiu KPMG: Piaţa de fuziuni şi achiziţii în România continuă creşterea şi în 2020 Trendul pozitiv al pietei de fuziuni si achizitii (M&A) va continua si in anul 2020 pe fondul cresterii increderii investitorilor, dupa ce anul trecut a reprezentat unul dintre cei mai importanti ani din ultimul deceniu, arata prima editie a publicatiei KPMG, Contextul pietei de M&A in Romania.



Potrivit unui comunicat al companiei de consultanta, concluziile prezentate in acest studiu au fost formulate pe baza raspunsurilor oferite de persoane implicate atat direct, cat si indirect, in activitatea de fuziuni si achizitii din Romania.



Conform participantilor studiului KPMG,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

