Studiu: jumătate dintre șoferii români afectați de pandemie au amânat achiziția unei ... Un studiu derulat de EY in mai multe țari, printre care și Romania, a prezentat impactul COVID-19 asupra planurilor șoferilor care se gandeau sa cumpere o mașina. Datele arata ca pandemia a determinat jumatate dintre șoferii romani sa iși modifice planurile de achiziție a unei mașini și sa aleaga o mașina mai ieftina sau sa amane achiziția. Potrivit studiului, 20% dintre cei afectați au ales sa amane cumpararea unei mașini... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

