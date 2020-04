Studiu: Jumătate dintre femieri sunt afectați de criza coronavirus, dar și de seceta severă ​Peste 44% dintre fermele din România au fost afectate economic de criza Coronavirus, resimțindu-se un impact în special la aprovizionarile cu inputuri și piese de schimb pentru utilaje și echipamente, se arata într-un studiu realizat de Amazag, o platforma de agricultura. Însa și seceta severa este un factor care va avea un impact major, producțiile la hectar ale cerealelor de toamna precum grâul și rapița fiind foarte puternic afectate.



Din cauza secetei și a crizei Covid-19, 54% dintre ferme vor adopta masuri defensive precum limitarea investițiilor programate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Sanatatii informații privind lipsa de stocuri de materiale si echipamente medicale specifice si cine se face vinovat de ignorarea semnalelor de alarma emise de specialisti in contextul pandemiei globale.„In contextul actualei pandemii COVID-19,…

- Una dintre victimele COVID- 19 este un barbat, de 57 de ani, din județul Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a confirmat ca pacientul eate pozitiv.…

- Alte 22 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 confirmate astazi de laboratorul ANSP, dintre care 18 cu transmitere locala (Chișinau, Soroca, Ștefan-Voda, Balți, Ialoveni, Transnistria) și 4 de import, la cetațeni reveniți din Romania, Rusia, Franța și Marea Britanie. In total, in Republica Moldova…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Doctorul Livia Davidescu, de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova (SJUC), spune ca cea mai mare greșeala a Europei medicale a fost sa aduca in spitale pacienți infectați cu noul coronavirus COVID-19, aceasta fiind cauza infectarii altor pacienți deja internați in acele unitați medicale și a cadrelor…

- Romania nu are, din pacate, forta financiara a unor tari precum Germania sau Franta, care au anuntat masuri masive de ajutor pentru economie. Criza provocata de infectia cu coronavirus ne-a prins, ca multe alte crize din trecut, intr-un moment in care bugetul de stat a fost secatuit de masurile luate…

- Rezultatele probelor prelevate de la doua femeie internate la Spitalul Județean de Urgența Bistrița cu suspiciune de coronavirus sunt negative, a anunțat vineri dimineața, conducerea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. O alta proba este acum in analiza la laboratorului din cadrul Spitalului Clinic…

- Recomandari ale MAE pentru romanii aflati in tranzit in UE Foto: Arhiva. Ministerul de Externe le recomanda românilor care se afla în scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța si Germania ca, în contextul evolutiilor epidemiei cu Covid-19 la nivel european, sa ia în…