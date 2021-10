Revenirea economiei, o dinamica mai mare a activitații companiilor și luarea unor masuri de siguranța in spațiile de lucru au dus in 2021 la revenirea in birouri, cel puțin parțiala, a multor angajați din sectorul public și privat in toata țara. Aproape trei sferturi (72,2%) dintre angajații din Romania spun ca in prezent lucreaza de la birou cel puțin 3 zile pe saptamana, deși efectele pandemiei sunt acum mai ample fața de anul trecut. Cei mai mulți dintre ei considera ca reintoarcerea la birou are o contribuție importanta la menținerea unui echilibru emoțional și la revenirea economiei, arata…