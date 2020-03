Stiri pe aceeasi tema

- Ivana Radacic, membra a grupului de lucru al ONU privind discriminarea impotriva femeilor si fetelor, a declarat ca in Romania exista inca o problema in legatura cu asigurarea unui standard adecvat de viata pentru toate femeile si fetele, in special in comunitati rurale, fiind afectate in primul rand…

- Relaxarea la plaja este optiunea preferata de romance privind destinatia de vacanta, 63% dintre ele declarand ca isi doresc acest lucru, arata un studiu realizat de un motor de cautare pentru calatorii."Si in anul 2020, optiunea cea mai votata privind destinatia de vacanta este relaxarea la…

- Daca prin desemnarea lui Florin Citu premier cu formarea guvernului se doreste reluarea luptei pentru declansarea alegerilor anticipate, cu siguranta PNL va avea o problema. Cu 20 de procente in parlament nu poti face ce vrei. Fara aliati de nadejde nu poti demara un proces de reformare radicala a statului.…

- Peste 8.000 de copii s-ar putea naste in plus in fiecare an in Marea Britanie daca femeilor cu antecedente de avort spontan li s-ar prescrie un anumit hormon in timpul urmatoarei sarcini, conform unor studii citate joi de Press Association. Femeile cu antecedente de avort spontan, care…

- Romania este dijmuita la aceasta data de neatentia fata de cercetarea stiintifica, exceptand platforma de la Magurele, dar cu acest lucru nu rezolvam problema economiei Romaniei si cu atat mai mult a agriculturii, sustine Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS)…

- Un studiu recent arata ca persoanele care au baut ceai de patru ori pe saptamana timp de 25 de ani au creierul mai eficient si sunt mai protejati de efectele imbatranirii. Consumatorii de ceai se bucura de beneficii diferite de cele ale celor care prefera cafeaua, iar cercetatorii le mai dau o veste…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca pensiile din Romania ar trebui sa creasca, dar procentul cu care cresc reprezinta o problema, in conditiile in care economia creste cu 4% pe an, in timp ce pensiile sunt asteptate sa avanseze cu 40%, iar solutia la aceasta…