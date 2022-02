O a patra doza de vaccin anti-COVID-19 are un efect redus in protejarea fata de infectarea cu varianta Omicron, arata un studiu efectuat in Israel. In urma administrarii acestei a patra doze, lucratorii sanitari care au participat la respectivul studiu au dobandit anticorpi restabiliti la nivelul celor de dupa a treia doza, dar infectarile simptomatice in randurile lor au fost totusi frecvente, potrivit concluziilor studiului inca neevaluat de alti experti. Persoanele din acest grup infectate au resimtit simptome usoare, dar majoritatea au avut incarcaturi virale relativ ridicate si erau potential…