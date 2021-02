Studiu IPSOS: Ce așteptăm de la 2021? Dupa un 2020 turbulent, evaluat ca fiind cel mai prost an de o buna bucata de vreme incoace, cetațenii planetei au așteptari mari de la 2021 atat pentru țara și familia lor, cat și pentru ei inșiși –, așa cum arata un studiu Ipsos care a acoperit 31 de țari. Cu toate acestea, predomina ingrijorarea cu privire la impactul pe termen lung al crizei provocate de coronavirus, in timp ce preocuparile generate de incalzirea globala, economie sau nivelul general de toleranța in societate raman constante. COVID-19 – efecte pe termen lung ale crizei Nu este un secret faptul ca aproape jumatate din populația… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

