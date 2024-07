Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca tichetele de masa, respectiv indemnizația de hrana, sunt excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei. „Din partea Finanțelor vine o modificare a reglementarilor referitoare la aplicarea facilitaților fiscale in cazul salariului minim. Contravaloarea…

- In cadrul Consiliului AgriFish, Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut modificarea Regulamentului 2115/2023, vizand eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de animale de reproducție. Astfel, este facilitat accesul fermierilor romani la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR),…

- Investițiile publice fara precedent asumate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu au dus Romania in topul european al creșterii economice și la o valoare fara precedent a Produsului Intern Brut (PIB).

- Investițiile productive din Romania au fost de aproape 27% din Produsul Intern Brut (PIB), o suma record direcționata de catre Guvernul condus de Marcel Ciolacu care plaseaza țara noastra pe locul doi la nivel european. Politicile PSD de incurajare a producției locale și a investițiilor record in infrastructura…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat marți, la Digi24 , ca orice premier s-ar bucura sa aiba in plus veniturile care se duc spre Pilonul 2 de pensii, de 18-19 miliarde lei, insa dupa o discuție cu reprezentanți ai BNR și Bancii Mondiale a concluzionat ca sustenabilitatea pe termen lung…

- „La sfarșitul anului vom avea una din primele doua creșteri economice din Europa și din UE, vom avea o incadrare in deficitul asumat și vom avea o dezvoltare fara precedent in Romania”, spune premierul Marcel Ciolacu. El afirma ca investițiile se vor into

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a luat decizia ca, in 2024, cu ocazia Paștelui Ortodox, pensiile pentru cei aproximativ 5 milioane de pensionari din Romania sa fie platite inainte de data de 5 mai, un efort financiar de 9,33 miliarde de lei.

- Vremea se schimba radical: Romania ar putea pierde aproape 2 saptamani de temperaturi confortabile (studiu)Cercetatorii de la MIT au dezvoltat o noua modalitate inovatoare de a masura impactul real al incalzirii globale, informeaza EURONEWS. Pentru majoritatea oamenilor, descifrarea impactului creșterii…