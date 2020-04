Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii imobiliari sunt in continuare interesati de proiecte noi in Romania, chiar si in contextul epidemiei de Covid-19, arata un studiu al firmei de consultanta imobiliare Colliers International asupra pietei de investitii, realizat in randul a peste 60 de fonduri de investitii, dezvoltatori,…

- Iasul este prima localitate din Romania care aloca fonduri Chisinaului in contextul pandemiei de COVID-19. Primarul Mihai Chirica a declarat ca autoritatile de peste Prut vor primi 200.000 lei. Mihai Chirica: Un lucru care pare inedit la nivel național, am aprobat și o suma de 200.000 de lei pentru…

- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman (FIEKR) a aprobat recent doua noi proiecte de investitii in sectorul energetic din Romania, cu o valoare totala de circa 43 milioane dolari, unul pentru constructia unei instalatii de deparafinare pe platforma Petromidia si al doilea pentru finantarea proiectului…

- Ziarul Unirea In contextul pandemiei de COVID-19, Romania a inceput sa produca materiale vitale pentru sistemul medical In contextul pandemiei de COVID-19, Romania a inceput sa produca materiale vitale pentru sistemul medical Tanase Stamule, consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului,…

- Un procent de 64,3% dintre antreprenorii afectati de deciziile autoritatilor in lupta cu Covid-19 spun ca li s-au redus veniturile, dar au resimtit si alte efecte negative, precum reducerea sau suspendarea activitatii ori diminuarea numarului de salariati, arata un sondaj al Consiliului National…

- Cea mai neagra previziune pentru Romania, in contextul pandemiei de coronavirus este și cel mai rau scenariu la care s-au gandit specialiștii - acela ca imbolnavirile de Covid-19 sa se produca intr-un ritm alert și sa se ajunga in scurt timp la 10.000 de cazuri, dupa mijlocul lunii aprilie.

- Durata creditului va fi extinsa in concordanța, pentru a pastra același nivel pentru ratele lunare, au adaugat reprezentanții bancii. ”Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durata prin circumstanțe ca pierderea locului de munca sau probleme grave de sanatate, vom proceda…

- Cu fiecare om care sta acasa, cu fiecare blocaj care apare la nivelul companiilor pandemia se poate transforma dintr-o urgenta globala de sanatate umana si intr-o criza economica, afirma Federatia Patronala Concordia si Consiliul Investitorilor Straini propun Guvernului 100 de masuri urgente pentru…