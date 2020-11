Pandemia COVID-19 a impus una dintre cele mai mari creșteri ale investițiilor in tehnologie din istorie, releva cel mai mare studiu de piața pentru liderii in IT, realizat de KPMG. Companiile au cheltuit echivalentul a aproximativ 15 miliarde de dolari in plus pe saptamana in domeniul tehnologiei pentru a integra munca la domiciliu in condiții de siguranța in timpul pandemiei COVID-19, dezvaluie studiul de piața CIO Survey 2020, realizat de KPMG / Harvey Nash. Aceasta a fost una dintre cele mai mari creșteri ale investițiilor in tehnologie din istorie – liderii IT din lume cheltuind in trei luni…