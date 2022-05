Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore, adoptata miercuri in Parlament, va oferi Romaniei un avantaj competitiv incontestabil in contextul crizei de pe piața resurselor și implicit beneficii determinate de investițiile in exploatare: incasari bugetare din taxele și impozitele asociate acestor investiții de aproximativ 5 miliarde…

- Cel mai recent și comprehensiv studiu privind impozitarea specifica a producției de gaze naturale offshore din Romania, realizat de PwC Romania pentru Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), semnaleaza ca, in contextul creșterii prețului gazelor naturale, rata de impozitare efectiva specifica producției…

- Deputatul PNL Timiș, Ben Oni Ardelean, a vorbit, astazi, despre mișcarea prin care Romania și-ar putea asigura independența energetica. ”Marea Neagra romaneasca deține 200 miliarde metri cubi de zacaminte de gaze naturale. In prezent, Romania extrage doar 11 miliarde pe an. Adoptarea rapida in Parlament…