Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 februarie – 5 aprilie 2020 au fost confirmate 4.051 cazuri de infectie cu coronavirus Covid 19, dintre care 181 decese, informeaza un comunicat al Institutului National pentru Sanatate Publica (INSP). Potrivit studiului INSP, se observa o scadere a cazurilor „de import”, iar situatia…

- In perioada 26 februarie – 5 aprilie 2020 au fost confirmate 4.051 cazuri de infectie cu coronavirus Covid 19, dintre care 181 decese, informeaza un comunicat al Institutului National pentru Sanatate Publica (INSP). Potrivit studiului INSP, se observa o scadere a cazurilor „de import”, iar situatia…

- Luni la pranz in Romania erau confirmate 4.057 cazuri de coronavirus, cu cele mai multe cazuri in Suceava și apoi la mare distanța București. In total in țara sunt peste 23.000 de persoane in carantina și circa 106.000 de persoane in izolare, potrivit unui tablou interactiv publicat de catre Institutul…

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt Post-ul ROMANIA Covid-19: 103 cadre medicale au coronavirus. Cea mai grava situatie, la Suceava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romania se afla in stadiu pre-epidemic, neexistand inca dovezi de transmitere intra-comunitara sustinuta, anunta Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Criteriile de testare a personalului medico-sanitar pentru coronavirus au fost modificate, astfel ca vor fi testati toti cei care sunt contact…

- Romania se afla in stadiu pre-epidemic, neexistand inca dovezi de transmitere intra-comunitara sustinuta, anunta Institutul National de Sanatate Publica. Criteriile de testare a personalului medico-sanitar pentru coronavirus au fost modificate, astfel ca vor fi testati toti cei care sunt contact…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta noi reguli in privinta testarii pentru noul coronavirus, dupa ce Romania a inregistrat cele mai multe noi cazuri in 24 de ore.Autoritatile anunta ca strategia trebuie sa fie axata pe detectarea rapida a cazurilor de COVID-19, in vederea limitarii transmiterii,…

- Romania are la dispoziție propria harta care prezinta, in timp real, cazurile confirmate de infecție cu coronavirus. O harta care ofera in timp real statistica tuturor cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus din Romania este acum disponibila.Harta, care este construita pe platforma harții globale…