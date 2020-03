Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Massachusetts Institute of Technology (MIT) arata ca 90% dintre cazurile de COVID-19 s-au inregistrat in regiuni unde temperatura este cuprinsa intre 3 și 17 grade Celsius. In țarile in care temperatura medie a lunilor ianuarie, februarie și martie este de peste 18 grade Celsius,…

- Un studiu publicat de Universitatea din Wuhan a identificat un tipar al evolutiei coronavirusului. Majoritatea pacientilor infectati fac febra iar apoi, simptomele ajung sa semene cu cele provocate de pneumonie.

- Marea majoritate a persoanelor infectate cu COVID-19 din Roma, intre 50 si 75%, este complet asimptomatic[, dar reprezinta un pericol pentru ceilalti, care se pot infecta rapid din cauza acestora, conform unui studiu italian.

- Libertatea reflecta situațiile diverse din aceste zile culegand toate punctele de vedere și incercand sa le contextualizeze științific. La Neamț e un caz interesant, caci DSP susține ca nu e risc de infectare, iar angajații susțin ca a folosit aceleași suprafețe sau instrumente cu o colega infectata.…

- Numarul celor infectați cu coronavirus a ramas a fi de 12 persoane, la fel ca ieri. Specialiștii au constatat insa ca nu intr-un singur caz, dar in doua infecția s-a transmis pe plan local.

- Pana astazi, 14 martie, la nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID 19 coronavirus prezinta o stare generala buna, cu exceptia…

- La nivel national au fost confirmate 48 de cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus pe teritoriul Romaniei pana astazi, 12 martie. Dintre cei 48 de cetateni care au contactat virusul, 6 au fost declarati vindecati si au fost externati, potrivit unui comunicat de presa al Grupului…

- Un nou caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, in aceasta dimineata, in Bucuresti. Este vorba de o femeie, medic la Spitalul Ministerului de Interne, in varsta de 43 de ani, contact la fostului politist care a mintit ca nu a fost plecat din tara. In acelasi timp, autoritatile au confirmat…