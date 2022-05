Studiu îngrijorător: Noile sub-variante Omicron se pot sustrage de la imunitatea generată prin infectare anterioară Doua noi sub-variante ale variantei Omicron a coronavirusului se pot sustrage anticorpilor generati in urma infectarii anterioare suficient de bine pentru a declansa un nou val, insa sunt mult mai putin capabile sa reziste in sangele persoanelor vaccinate impotriva COVID-19, au constatat oamenii de stiinta din Africa de Sud, informeaza duminica Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

