Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Global Money Week, ING Bank subliniaza faptul ca unul din trei romani este ingrijorat ca situația financiara ii controleaza viața, conform ultimului studiu realizat la inceputul acestui an. 55% dintre respondenți au spus ca sanatatea financiara le influențeaza sanatatea psihica,…

- Uniunea Democrata Turca din Romania si a prezentat situatia financiara anuala, potrivit statutului asociatiilor, fundatiilor si federatiilor recunoscute In 2020, veniturile totale ale Uniunii s au ridicat la 5.853.128 lei, in timp ce cheltuielile totale au fost de 4.020.130 lei Din raportul de activitate…

- O familie va fi evacuata dintr-un imobil cu locuințe sociale din Pitești deoarece a aruncat gunoi de la geam de mai multe ori. Polițiștii locali au supravegheat zona și au filmat momentele in care resturile erau aruncate pe fereastra. Familia a fost amendata de doua ori din acest motiv. Locatarii…

- Federatia australiana de rugby, care se afla intr-o criza financiara fara precedent, a decis luni sa accepte sprijinul investitorilor privati in cazul in care acestia decid sa sprijine sportul cu balonul oval din aceasta tara, scrie AFP. "Consiliul de conducere al Federatiei s-a intrunit si a decis…

- Un studiu realizat in februarie la nivel național arata ca doar 21% dintre romani vor sa ramana mereu la mașina diesel și pe benzina. Restul de 79% iau in calcul achiziția unei mașini electrice (28%) sau a unui hibrid (51%). Principalul beneficiu al masinilor electrice este diminuarea poluarii, mentionat…

- Un chestionar aplicat de o asociație in randul elevilor scoate in evidența temeri ale acestora in timpul școlii online, dar și dupa intoarcerea la clasa. In școala online, cei mai mulți copii s-au confruntat cu probleme de concentrare și anxietate, iar cea mai mare frica a fost sa nu piarda pe cineva…

- HOROSCOP. Balanțele se vor menține pe poziție dar vor avea impresia ca situația tinde spre o evoluție nefavorabila lor. Intre 14 februarie, dupa ora 17:54, și zorii zilei de 17 februarie, posibile asperitați in relațiile parteneriale; și, chiar daca, din diplomație, nativii nu se vor manifesta in mod…

- Antrenorul Ionel Gane a declarat, luni seara, ca a avut o intalnire cu presedintele executiv al FC Dinamo, Dorin Serdean, si cu Cornel Talnar, iar acestia i-au transmis ca pana vineri se va plati un salariu sau doua. La intalnire au participat si mai multi jucatori. "Nu a venit niciun ban,…