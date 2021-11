Studiu InfoCons: Ce conțin comprimatele de supt atât de folosite în sezonul rece!? Un studiu efectuat de InfoCons, publicat recent, a constatat ca zaharul deși apare menționat pe majoritatea etichetelor, pe aproape 70% din etichete nu este menționata și cantitatea. Conform studiului InfoCons, zaharul din pastilele de supt se incadreaza pe o scala intre 0 și 1,5 g per pastila, in timp ce indulcitorul este regasit intr-o cantitate incadrata intre 0 și 1.1 g. Studiul a depistat ca pastilele de supt pot conține indulcitori de diferite tipuri. Aceasta informație trebuie luata in considerare cu precadere de pacienții ce sufera de diabet. ”Cantitatea zilnica de zahar recomandata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

