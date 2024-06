Studiu inedit: Mașinile maro, negre și gri au cel mai ridicat kilometraj Deși culorile monocromatice precum alb, gri și negru domina piața vehiculelor la mana a doua, mașinile vopsite in aceste culori nu sunt neaparat folosite pentru a face navete mai lungi. Cele mai recente cercetari ale carVertical, o companie de date auto, efectuate in 15 țari europene inclusiv Romania, au scos la iveala o corelație intre culorile mașinilor și kilometrajul acestora. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

