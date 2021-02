Stiri pe aceeasi tema

- Programul de imunizare anti-COVID-19 derulat in Israel, tara cu cea mai mare rata de vaccinare, prezinta rezultate promitatoare, potrivit cifrelor anuntate luni de Ministerul Sanatatii, relateaza BBC.

- Numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 in Israel a depasit 3 milioane, a comunicat duminica Ministerul Sanatatii, transmite Xinhua, potrivit Agerpres. Varstnicii de peste 70 de ani au fost vaccinați in proporție de 90%.

- In ultimele 24 de ore, 1367 s au vaccinat impotriva COVID 19 cu vaccinul Pfizer BioNTech. Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.Potrivit datelor puse la…

- Jumatate dintre angajații Institutului Marius Nasta se vor vaccina anti-covid. Imunizarea intr-unul dintre cele mai incercate spitale COVID din Capitala va incepe chiar in ultima zi din an, iar prima etapa se va termina dupa 2-3 zile.

- Peste jumatate dintre angajatii din tara noastra (54%) simt ca sunt sustinuti de angajatorul lor, mental si emotional, in timpul pandemiei, fata de media globala, de 71%, conform unui studiu realizat de o companie in domeniul serviciilor de resurse umane. „Izbucnirea pandemiei de Covid-19 in acest an…

- Peste 38% dintre respondentii unui sondaj au declarat ca nu s-ar vaccina impotriva COVID-19 daca un astfel de tratament ar fi disponibil in perioada urmatoare, potrivit unui Studiu sociologic realizat la noi in tata. Astfel, 38,6% dintre respondenti au precizat ca ar refuza sa se vaccineze daca ar exista…

- Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele” trebuie…

- Doua treimi din populatia Slovaciei, respectiv 3,6 milioane de cetațeni, a fost testata in weekend pentru coronavirus. In weekend, in Slovacia s-a desfașurat programul national de testare gratuita pentru COVID-19 a intregii populatii. Este primul program de acest fel desfasurat de o tara de la inceputul…