Studiu INCREDIBIL: 'Până la 87% dintre cazurile de la Wuhan au rămas nedetectate' Pana la 87% din cazurile de coronavirus in Wuhan (China) intre ianuarie si martie ar fi ramas nedetectate, potrivit unui studiu publicat joi in revista stiintifica britanica Nature si citat vineri de dpa, potrivit Agerpres. Studiul, realizat de un grup de experti chinezi cu sediul in orasul unde a izbucnit epidemia de coronavirus anul trecut, constata ca intre 53 si 87% dintre infectiile dinainte de 8 martie au fost nedetectate, inclusiv cazuri potentiale asimptomatice si usor simptomatice. Neluarea in considerare a acestor cazuri a produs de asemenea o rata de reproducere de numai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat la Harvard Medical School și citat de Agerpres inainteaza ipoteza raspandirii noului coronavirus in China inca din august anul trecut, nu din ianuarie 2020, varianta oficiala, nici din noiembrie 2019, cum susțin unii experți chinezi.In cadrul cercetarii au fost folosite imaginile…

- Cateva imagini surprinse din satelit, in Wuhan, ar arata ca, de fapt, chinezii ar fi mințit cu privire la inceputul pandemiei de coronavirus (COVID-19). Virusul s-ar fi extins in China inca din august 2019, conform unui studiu facut de Harvard Medical School.

- Moartea unui medic de la „spitalul denunturilor” din Wuhan a starnit un val de furie impotriva conducerii spitalului. Hu Weifeng, in varsta de 42 de ani, este unul dintre pacientii cu COVID-19 a caror piele a devenit, peste noapte, mult mai inchisa la culoare. Este al saselea angajat al unitatii medicale…

- Institutul de Virusologie din orasul Wuhan din China, incriminat cu regularitate de Statele Unite, detine trei tulpini vii de coronavirus de liliac, insa niciuna nu corespunde cu tipul de coronavirus care produce boala COVID-19, sustine directoarea sa, Wang Yanyi, scrie Agerpres, citand AFP.

- Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scazut de imbolnavire, noile cazuri anuntate duminica reprezinta un salt fata de cazul unic inregistrat cu o zi in urma. La originea aceste cresteri a imbolnavirilor se afla 11 persoane diagnosticate in orasul Shulan din provicinia Jilin,…

- Prin urmare, continua tendința descrescatoare a cazurile de coronavirus, dupa ce saptamana trecuta s-a inregistrat o creștere semnificativa determinata de chinezii intorși din Rusia. Citește și: Seful Pentagonului Mark Esper a acuzat China ca ar fi ascuns informatii In total, sambata…

- Geneticianul Peter Forster de la Universitatea britanica Cambridge coordoneaza un proiect de cercetare cu obiectivul de a intelege procesele istorice care au condus la pandemia covid-19. El si echipa sa spera sa gaseasca prima persoana care a contractat virusul si care a fost sursa epidemiei initiale.…

- China a recunoscut! A mințit in privinta numarului de decese inregistrate in Wuhan, in urma pandemiei de coronavirus. China a dat carțile pe fața și a spus adevarul! A recunoscut abia acum numarul deceselor cauzate de noul coronavirus. Conform informațiilor oferite de catre presa internaționala, numarul…