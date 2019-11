Stiri pe aceeasi tema

- In sfarșit, avem o explicație de ce barbații prefera femeile scunde. Daca pana acum te-ai suparat ca esti scunda, un nou studiu arata ca este momentul sa fii fericita ca ai mai putin de 1.60. Potrivit unei cercetari recente, barbatii sunt mult mai atrasi de femeile scunde.

- Aproximativ 564 de persoane au fost in spațiu pana in prezent, 65 dintre ele fiind femei. Valentina Tereșkova, o cosmonauta din Rusia, este prima femeie care a zburat in spațiul cosmic, la 16 iunie 1963. NASA a avut nevoie de 20 de ani pentru a trimite in spațiu o femeie. In 1983, Sally Ride a... Read…

- Nu de puține ori se intampla ca barbații sa se planga de faptul ca femeile discuta prea mult. Se pare ca multa lume aștepta insa și o confirmare științifica in acest sens. Ei bine, un cercetator credea ca a descoperit acest lucru, și anume ca femei au o cantitate mai mare de FOXP2 – cunoscuta... Read…

- Barbatii care nu au un fizic placut pot sa stea linistiti in privinta acestui aspect. Un studiu realizat de catre o echipa de specialisti de la Universitatea de Stat din Florida releva faptul ca femeile sunt mai fericite alaturi de barbatii urati.

- O echipa de economiști a stabilit ca starurile masculine castiga, in medie, cu 1,1 milioane de dolari mai mult decat cele feminine la Hollywood, pe film. Diferențele salariale sunt aproape aceleași in 2015 ca in 1980, spun cercetatorii care solicita sa fie facute publice contractele. Sofia Izquierdo…

- Este posibil ca femeile sa nu fie diagnosticate cu tulburare de spectru autist la fel de frecvent precum barbatii deoarece ele ascund mai bine semnalmentele acestei conditii, potrivit unui nou studiu, scrie The Guardian, conform news.ro.Unele persoane cu autism folosesc strategii pentru a…