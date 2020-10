Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa.

- Cercetarea, publicata in jurnalul stiintific Computers in Human Behavior, a inclus 320 de participanti din Wuhan care au oferit informatii despre modul in care au accesat si distribuit informatii pe teme de sanatate prietenilor, membrilor familiei si colegilor prin WeChat, cea mai populara aplicatie…

- Increderea cetatenilor europeni in institutiile Uniunii Europene a crescut in timpul pandemiei de coronavirus, in schimb a scazut in guvernele nationale, arata un studiu citat de site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax. Situatia este valabila si in Romania.

- Traficul de cocaina din America de Sud spre Europa a ajuns "la cantitati record", a spus Sascha Strupp, analist strategic pentru traficul de droguri in cadrul acestei agentiei a UE pentru cooperare in materie de aplicare a legii. "Coronavirusul nu a avut nicio influenta asupra traficului (de droguri)…

- Izolarea la domiciliu a fost doar pentru oamenii obișnuiți. Infractorii și-au facut de cap nestingheriți. Traficul de droguri a explodat in timpul pandemiei de coronavirus, a declarat luni pentru DPA un specialist al Europol. Traficul de cocaina din America de Sud spre Europa a ajuns "la cantitati…

- ​Peste 30% dintre consumatorii români au facut mai multe plați contactless în detrimentul numerarului, arata datele unui studiu. Este probabil ca aceasta tendința sa continue, mai ales ca peste 40% dintre respondenți intenționeaza sa reduca sau sa înceteze sa utilizeze numerar în…

- Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai mare supramortalitate inregistrata in Europa de la inceputul pandemiei declansate de noul coronavirus, in timp ce alte tari, precum Spania, au cunoscut varfuri mai marcate si mai localizate, a raportat joi un studiu britanic realizat pe 21 de

- Raluca Turcan a declarat ca alegerile locale pot fi amanate daca numarul cazurilor de coronavirus va crește alarmant in urmatoarea perioada. Vicepremierul a spus ca va discuta cu specialiștii pentru a gasi cea mai buna soluție. „In mod normal ar trebui sa se țina. Imi este greu sa affirm daca vreau…