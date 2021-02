Studiu în SUA: Două măști suprapuse reduc răspândirea COVID-19 Asigurarea faptului ca o masca se potrivește perfect pe fața și utilizarea a doua maști ar putea reduce semnificativ expunerea unei persoane la coronavirus, au aratat miercuri experimentele de laborator descrise de oficialii sanitari din SUA, dupa cum relateaza Reuters. Centrele de Control și Prevenire a Bolilor din SUA (CDC) au efectuat in ianuarie experimente […] The post Studiu in SUA: Doua maști suprapuse reduc raspandirea COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

